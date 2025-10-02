PAEM 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi ne zaman? 9. Dönem 1. Yedek Planlaması

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı PAEM (Emniyet Görevlisi) 9. Dönem İlk Kademe Amirlik Uyum Eğitimi 29.09.2025 tarihi itibarıyla başlatıldı.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2. bendine göre 9. Dönem İlk Kademe Amirlik Uyum Eğitimine iştirak etmeyen ve eğitimden vazgeçen 2 Asıl Erkek Adayın yerine sırayla ilk 2 Yedek Erkek Aday davet edilecek.

Yedek olarak eğitime katılım hakkı elde eden adayların 04 Ekim 2025 tarihi saat 18.00’de Polis Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesinde eşyalarıyla beraber hazır bulunmaları gerekiyor.

EĞİTİME KATILACAKLAR NELER GÖTÜRMELİ?

Genel Hizmet resmi tahsis aksesuarları ile genel hizmet kışlık bot ve yazlık ayakkabı.

Tören elbisesi, tören ayakkabısı, koyu lacivert desensiz kravat, koyu renk takım elbise ve yaka düğmesi iliklenebilen iki tane gömlek.

Terlik (siyah tek renk),

Bireysel hijyen ve bakım ürünleri.

Dersler ve eğitimlerde kullanılmak üzere mayo, bone, kırtasiye araçları.

Bununla birlikte her türlü oyun aparatı, yiyecek ve içecek, belgesiz her çeşit medikal ilaç, kesici delici eşyalar, takı ve ideolojik herhangi bir yayın bulundurmak yasak olacak.