 Burak Ayaydın

Edinson Cavani sahneden çekildi: Futbolda bir büyük veda daha!

Edinson Cavani, futbol hayatını sonlandırdı. Son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors'ın formasını giyen Edinson Cavani, futbolun en özel golcülerinden biri olarak kariyerine nokta koydu.

Edinson Cavani sahneden çekildi: Futbolda bir büyük veda daha!
29.12.2025
29.12.2025
saat ikonu 00:30

Edinson Cavani, 38 yaşında profesyonel futbola veda etti. Kariyeri boyunca Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Valencia gibi dev kulüplerin formasını giyen, son olarak da 2023 yılında Arjantin ekibi Boca Juniors'a imza atan El Matador; emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mektupla duyurdu.

Edinson Cavani sahneden çekildi: Futbolda bir büyük veda daha!

EDINSON CAVANI'DEN VEDA SÖZLERİ

Taraftarlardan gördüğü sevginin hayatı boyunca kendisiyle kalacağını vurgulayan tecrübeli golcü, "Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…" sözleriyle yeşil sahalara veda etti.

Edinson Cavani sahneden çekildi: Futbolda bir büyük veda daha!

EDINSON CAVANI VE FORVET YILLARI

Kariyerinde toplam 881 maça çıkan Uruguaylı golcü, 561 gol atmış ve 100'e yakın da asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

EDINSON CAVANI HANGİ TAKIMDA PARLAMIŞTI?
Palermo'da ilk ciddi pırıltıları gösteren yıldız forvet, Napoli'de ise kendini tam anlamıyla ispatlamış ve 2013 yazında 64.5 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.
#Futbol
#Spor
