Luis Enrique'nin PSG zirvesi: 2025 onların yılı oldu!

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı hem de yeni bir kimliğe sahip oldu. Zira Luis Enrique, Paris temsilcisini yenilmesi zor bir takım haline getirdi.

LUIS ENRIQUE PSG'SİNDE 6 KUPA ZAFERİ

Luis Enrique, PSG'deki ikinci senesinde kupalara ambargo koydu. Başarılı antrenör; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluklarını elde etti! Esasen ise PSG'yi yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan Enrique, ayrıca da astronomik bedelli transferleri azaltarak genç oyuncuları sistemine kattı ve yılın da en iyi teknik direktörü seçildi.

LUIS ENRIQUE VE PSG İSTATİSTİKLERİ

PSG ile toplamda 143 müsabakada yer alan Luis Enrique, maç başına 2.28 puan ortalaması tutturdu.