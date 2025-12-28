Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Luis Enrique'nin PSG zirvesi: 2025 onların yılı oldu!

Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile 2025'e damga vurdu. İspanyol çalıştırıcı, Fransız devinin büyük hasretine son verdi ve yılı 6 kupayla kapattı.

Luis Enrique'nin PSG zirvesi: 2025 onların yılı oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 22:59

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı hem de yeni bir kimliğe sahip oldu. Zira Luis Enrique, Paris temsilcisini yenilmesi zor bir takım haline getirdi.

Luis Enrique'nin PSG zirvesi: 2025 onların yılı oldu!

LUIS ENRIQUE PSG'SİNDE 6 KUPA ZAFERİ

Luis Enrique, PSG'deki ikinci senesinde kupalara ambargo koydu. Başarılı antrenör; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluklarını elde etti! Esasen ise PSG'yi yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan Enrique, ayrıca da astronomik bedelli transferleri azaltarak genç oyuncuları sistemine kattı ve yılın da en iyi teknik direktörü seçildi.

Luis Enrique'nin PSG zirvesi: 2025 onların yılı oldu!

LUIS ENRIQUE VE PSG İSTATİSTİKLERİ

PSG ile toplamda 143 müsabakada yer alan Luis Enrique, maç başına 2.28 puan ortalaması tutturdu.

Sıkça Sorulan Sorular

LUIS ENRIQUE NEDEN FUTBOLA ARA VERMİŞTİ?
55 yaşındaki antrenör, 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybetmiş ve bir süre sahalardan uzaklaşmıştı.
Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!
Aston Villa'dan kritik geri dönüş: Chelsea'yi de mağlup ettiler!
