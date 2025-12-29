Diyarbakır'da korkunç kadın cinayeti! Dini nikahlı eşini öldürüp sakladı

Kategoriler
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti işlendi. e O.G. isimli şahıs, dini nikahlı eşi R.Y. ile tartıştıktan sonra genç kadını katletti.
Yakınlarının kayıp haberi vermesi üzerine harekete ekipler, O.G.’yi gözaltına aldı. O.G.’nin eşini boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdüğü belirlendi. O.G.’nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.