Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), farklı illerde görevlendirilmek üzere 254 sürekli işçi alımı yapacağını bildirdi. TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve alım yapılacak iller ise merak ediliyor.

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başladı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
23:52
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
23:52

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TİGEM, 2025–2026 dönemi için yeni personel alımı sürecini başlattı.

Resmî ilana göre, tarımsal üretim ve işletme faaliyetlerinde görev almak üzere toplam 254 sürekli işçi istihdam edilecek.

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başladı mı?

TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları 29 Aralık’ta başladı ve 5 Ocak 2026’ya kadar sürecek.

Başvurular yalnızca İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen, posta yoluyla ya da e-posta ile yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecek.

Adaylar, sistem üzerinden yalnızca bir ildeki tek işyeri ve tek meslek dalı için başvuru hakkına sahip olacak

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başladı mı?

TİGEM İŞÇİ ALIM HANGİ İLLERDE?

İstihdamlar Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere farklı illerde yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve teknik destek alanlarını içeriyor.

Traktör şoförü, hayvan bakıcısı, seyis, iş makinesi operatörü, kamyon şoförü, kaynakçı, elektrik tesisatçısı, aşçı ve tarım makineleri bakım onarımcısı gibi birçok pozisyon için kontenjan ayrıldı.

#Yaşam
