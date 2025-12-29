Stranger Things son bölüm ne zaman? Stranger Things 5. sezon final bölüm

2016'dan bu yana milyonları ekran başına bağlayan Eleven ve arkadaşlarının hikâyesi tamamlanıyor.

Duffer Kardeşler'in şimdiye kadarki en iddialı yapımlar olarak nitelendirdiği final sezonu, üç parça halinde izleyiciyle buluşuyor.

İlk parçanın ardından 26 Aralık'ta yayınlanan üç yeni bölümle birlikte heyecan doruğa ulaşırken gözler artık Stranger Things 5. sezon final bölümünün yayınlanacağı tarihe çevrildi.

STRANGER THİNGS 8. BÖLÜM FİNAL NE ZAMAN?

Netflix'in resmi yayın takvimine göre dizinin Stranger Things 5. sezon final bölümü tarihi kesinleşti:

Bu kapsamda final tarihi 1 Ocak 2026 Perşembe günü olarak açıklandı.

Stranger Things 5. sezon 8. Bölüm "Chapter 8: The Rightside Up" olarak adlandırıldı.

Netflix takvimine göre Türkiye'deki izleyiciler 2 saatlik final bölümünü Türkiye saati ile 04:00’da seyredebilecek.