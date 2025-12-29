Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Gaziantep'te 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı'nın firari müteahhidi tutuklandı

Gaziantep Nizip'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında firari sanık Hasan Hüseyin S. tutuklandı. Gelişme, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeliyle yakalama kararının kaldırılması sonucu müteahhidin ifade vermeye gelmesiyle yaşandı. Mahkemenin güvence bedeli kararını kaldırmasıyla firari müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı'nın firari müteahhidi tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında iki firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeli yatırılması karşılığında kaldırıldı.

YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASI KARARI KALDIRILDI

Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu kırmızı bültenle aranan ve güvence bedeli nedeniyle ifade vermeye gelen Hasan Hüseyin S., bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı'nın firari müteahhidi tutuklandı

"BİNA YAPILIRKEN DÖRTYOL'DA ÇALIŞIYORDUM"

Mahkemede ifade veren Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı'nın yapımında hiçbir şekilde yer almadığını belirterek, "Binanın yapıldığı dönemde Dörtyol'da çalışıyordum. 1997-1998 yıllarında inşaata başlandığını biliyorum ancak yapım sürecini, kaç kişinin çalıştığını ve kullanılan malzemeleri bilmiyorum" dedi.

"DAİRELERİ KARDEŞİM SATTI"

Apartmanın arsasının kardeşi Abdullah Devrim Sever'e ait olduğunu bildiğini söyleyen sanık, daire satışlarının da kardeşi tarafından yapıldığını ifade etti. Kendisinin yalnızca binadaki bazı daireleri kardeşinden satın aldığını belirten Hasan Hüseyin S., "Müteahhit olarak Yılmaz Şahin Yurtyapan görünmektedir. Kardeşim ile bu kişi arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyorum" diye konuştu.

Sanık, kardeşiyle 2000-2002 yılları arasında birlikte çalışmaya başladıklarını, 2015 yılına kadar ortaklıklarının sürdüğünü, daha sonra ise ticari anlaşmazlıklar nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Abdullah Devrim Sever'in şu anda nerede olduğunu bilmediğini de ekledi.

"KOLONLARIN KESİLDİĞİNİ DUYDUM AMA..."

Binanın altındaki iş yerleriyle ilgili iddialara da değinen Hasan Hüseyin S., depremden sonra apartmanın altındaki kolonların kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini belirtti.

Gaziantep'te 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı'nın firari müteahhidi tutuklandı

Nizip'te deprem nedeniyle yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkıldığını ifade eden sanık, yıkımın kolon kesilmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bilirkişi raporları hakkında yorum yapamayacağını belirten Hasan Hüseyin S., "Bu inşaatı ben üstlenmedim. Binanın yıkılmasında herhangi bir müdahilliğim yoktur" dedi.

NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI DA AÇIKLADI

Yurt dışına çıkışıyla ilgili de açıklama yapan sanık, deprem sonrası yanlış yönlendirildiğini ve haksız yere tutuklanacağını düşündüğü için ülkeyi terk ettiğini savundu. Hasan Hüseyin S., savunmasının sonunda beraatini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

