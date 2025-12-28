İrfan Can Kahveci'nin Hull City transferinde kritik detay!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, ara transfer dönemi için Hull City'ye yazılmıştı. Halihazırda İngiltere temsilcisinin mali yasağı devam ederken, İrfan Can Kahveci'nin tüm veda süreci de Fenerbahçe'nin inisiyatifine kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE HULL CITY TRANSFERİNDE KRİTİK DETAY

Hull City'nin gündeminde olan İrfan Can Kahveci, ancak Fenerbahçe'nin mali girdi olmadan yapacağı bir anlaşmayla İngiltere'ye gidebilecek! Zira transfer yasağı bulunan Championship ekibi, kadrosuna katacağı oyuncular için hiçbir ödeme yapamıyor ve sadece maaş anlaşmalarıyla hareket edebiliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, sadece 378 dakika süre bulabilmiş ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.