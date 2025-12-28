Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'den transfer teklifi alan Souffian El Karouani, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Halihazırda birçok takımca istenen 25 yaşındaki Faslı sol bek, rotasını resmen Süper Lig'e kırdı.

Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!
Burak Ayaydın
28.12.2025
28.12.2025
Fenerbahçe'ye Souffian El Karouani'den müjde geldi. Fenerbahçe'nin sözleşmesini cazip bulan Souffian El Karouani, birçok takımdan ilgi görmesine rağmen sarı lacivertliler ile söz kesti.

Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!

FENERBAHÇE'YE SOUFFIAN EL KAROUANI MÜJDESİ

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer girişimi Souffian El Karouani, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti ve kulüpler arasındaki görüşmeleri bekleyeceğini belirtti! Gelişmelere ilave olarak da şu an için hala imzaların atılmadığı dönemde, Fenerbahçe yönetimi hızlı davranmaya ve Souffian El Karouani'nin diğer takımlarla olan temaslarının somutlaşmamasını gözetmeye başladı.

Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!

SOUFFIAN EL KAROUANI VE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile söz kesen Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht ile 29 maça çıkmış ve 3 gol ile 15 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FASLI SOL BEK NE ZAMAN SERBEST KALACAKTI?
Souffian El Karouani, 2026 Haziran'ı itibarıyla bonservisini eline alacaktı.
#Futbol
#Spor
