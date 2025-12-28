Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'ye Souffian El Karouani'den müjde geldi. Fenerbahçe'nin sözleşmesini cazip bulan Souffian El Karouani, birçok takımdan ilgi görmesine rağmen sarı lacivertliler ile söz kesti.

FENERBAHÇE'YE SOUFFIAN EL KAROUANI MÜJDESİ

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer girişimi Souffian El Karouani, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti ve kulüpler arasındaki görüşmeleri bekleyeceğini belirtti! Gelişmelere ilave olarak da şu an için hala imzaların atılmadığı dönemde, Fenerbahçe yönetimi hızlı davranmaya ve Souffian El Karouani'nin diğer takımlarla olan temaslarının somutlaşmamasını gözetmeye başladı.

SOUFFIAN EL KAROUANI VE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile söz kesen Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht ile 29 maça çıkmış ve 3 gol ile 15 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.