TGRT Haber
Galatasaray'a Afrika Kupası'ndan müjde! Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor

Afrika Uluslar Kupası'na 3 futbolcu birden gönderen Galatasaray'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuya erkenden kavuşma fırsatı yakaladı.

Galatasaray'a Afrika Kupası'ndan müjde! Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor
29.12.2025
29.12.2025
Fas'ın ev sahipliğinde 35'incisi gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'u turnuvaya gönderen Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

GABON'UN ELENMESİ G.SARAY'A YARADI

İlk iki maçından mağlup ayrılarak sıfır puanla grup sonuncusu olan ve tur atlama şansını kaybeden Gabon'un elenmesi kesinleşti. Gabon'un turnuvaya veda etmesiyle birlikte Mario Lemina da beklenenden daha erken Türkiye'ye dönmüş olacak.

Lemina'nın dönüş haberi, sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılı camiayı sevindirdi.

GABON'DAN DÖNECEK FUTBOLCULAR

  • Mario Lemina (Galatasaray)
  • Aaron Appindangoye (Sivasspor)
  • Guelo Kanga (Esenler Erokspor)
  • Andre Biyogo Poko (Amedspor)

OSIMHEN VE JAKOBS YOLA DEVAM

Victor Osimhen'li Nijerya iki maçta 6 puan toplayarak bir üst tura çıkmayı garantilerken, 2 maçta aldığı 4 puanla D Grubu'nda lider bulunan İsmael Jakobs'lu Senagel ise grubun son maçında salı günü Benin ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!
