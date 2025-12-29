Surinam'da bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 ölü

Kategoriler
Latin Amerika ülkelerinden Surinam’ın başkenti Paramaribo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.
Bıçaklı bir saldırgan 9 kişiyi katletti. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırganın çocuklarını ve komşularını öldürdüğünü ifade etti.
Surinam Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay yerine gelen polis memurlarına saldırmaya çalıştığı aktarıldı.
Polislerin müdahalesiyle yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.