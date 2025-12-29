Surinam'da bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 ölü

Latin Amerika ülkelerinden Surinam’ın başkenti Paramaribo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

9 KİŞİYİ KATLETTİ

Bıçaklı bir saldırgan 9 kişiyi katletti. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırganın çocuklarını ve komşularını öldürdüğünü ifade etti.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Surinam Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay yerine gelen polis memurlarına saldırmaya çalıştığı aktarıldı.

Polislerin müdahalesiyle yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.