Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ile ulusal seviyede aranan üç suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö.'nün Almanya'dan, Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 3 Suçluyu, ALMANYA(4), GÜRCİSTAN(3), KUZEY MAKEDONYA (2) ve FAS’tan Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

İZLERİ TİTİZLİKLE SÜRÜLDÜ

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;