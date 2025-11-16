Menü Kapat
Araç sahipleri dikkat, uzman isim uyardı! 450 lira vermezseniz, 40 bin lira verirsiniz!

Kasım 16, 2025 11:26
1
Araç sahipleri dikkat, uzman isim uyardı! 450 lira vermezseniz, 40 bin lira verirsiniz!

Havaların soğumasıyla birlikte araçların rutin bakım dönemine de girilmiş oldu. Bazen araç sahipleri cüzi harcamalardan kaçarak daha büyük masrafların kapısını aralamış oluyor. İşte otomobillerde kış bakımının püf noktaları ve yağmurdan kaçarken doluya yakalatan kritik hatalar...

 

 

2

Elazığ’da havaların soğumaya başlaması ile birlikte araçlarda kışlık bakım başladı. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya sürücüleri uyararak, 450 liralık antifrizden kaçmaları durumunda 40 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

3

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. Şu anda antifrizin 450 lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 40 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

4

Kışlık bakımda gerekli olanların yağ, su, akü ve cam suyu olarak geçtiğini belirten Yalçınkaya, "Bunların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Cam suyunun eksik, antifrizin eksik olmaması lazım. Aynı zamanda akünün de kontrol edilmesi lazım. Bunlarda bir eksiklik yoksa araçlarda bir sıkıntı çıkmaz. Fakat bakım yapılmadığı zaman antifriz ve akü sorun çıkartabilir. Havalar soğuduğu zaman aküde ister istemez sorun oluyor.

5

Akünün derecesine bakılması gerekiyor. Akü değerlerini 12.3 olarak gösterir, bizim makinemizde 10’un altına düşmemesi gerekiyor. O seviyenin dibine düşerse akünün değişmesi lazım. Antifriz yapılmazsa daha soğuk havalarda blok çatlaması ve hortumların donması gibi olaylar oluşabilir. O yüzden antifrizin değişmesi lazım. 

6

Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir antifrizin değeri 450 lira civarında. Bunu değiştirmezse blok çatlaması, hortumlarda donma meydana gelebilir. Vatandaşlarımız araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yapsınlar. Bunlar bakıldığı zaman kış mevsiminde araçlarda bir sorun olmaz" dedi.

