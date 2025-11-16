TOKİ sosyal konut başvurularında beklenen tarih geldi! Artık herkes TOKİ’ye başvuru yapabilecek

GENEL BAŞVURULAR İÇİN BEKLENEN TARİH GELDİ

Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ sosyal konut projesine ilk günden 936 bin 159 başvuru yapılırken, bu sayı 5 günde toplamda 2 milyon 879 bin kişiye ulaştı.

T.C. kimlik numarasına göre yapılan başvurularda ise sınırlama 15 Kasım itibariyle sona erdi. Bu tarihten sonra T.C. kimlik numarası ne olursa olsun başvuru şartlarını karşılayan tüm kişiler başvurularını yapmaya başladı.