TOKİ sosyal konut başvurularında beklenen tarih geldi! Artık herkes TOKİ’ye başvuru yapabilecek

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım’da başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ilk 5 günde TOKİ sosyal konutları için yaklaşık 3 milyon başvuru yapıldığını kaydetti. Diğer yandan e-devlette oluşacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla 15 Kasım’a kadar başvurular T.C. kimlik numarasına göre yapılırken genel başvurular da bu tarih itibariyle başladı…
Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında yeni bir boyuta geçildi. Artık başvuru şartlarını karşılayan herkes, T.C. kimlik numarasına bakmadan e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İşte detaylar…
Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir ilgi gören projede vatandaşlar hem bankalardan hem de e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Ancak e-devlette yoğunluğun önlenmesi amacıyla başvurular ilk etapta T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alındı. Bu kapsamda 10 Kasım’da T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘0’ olanlar, 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da son rakamı ‘4’, 13 Kasım’da son rakamı ‘6’, 14 Kasım’da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘8’ olan vatandaşlar başvuru yapabildi.
Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ sosyal konut projesine ilk günden 936 bin 159 başvuru yapılırken, bu sayı 5 günde toplamda 2 milyon 879 bin kişiye ulaştı.
T.C. kimlik numarasına göre yapılan başvurularda ise sınırlama 15 Kasım itibariyle sona erdi. Bu tarihten sonra T.C. kimlik numarası ne olursa olsun başvuru şartlarını karşılayan tüm kişiler başvurularını yapmaya başladı.
TOKİ sosyal konut projesi başvurularında talep edilen konut tipine bakılmaksızın 5 bin (5000) TL başvuru ücreti ödenecek. Bununla birlikte başvuru şartlarını karşılamadığı belirlenen vatandaşlar ile yapılacak “Hak sahibi belirleme kurasında” adı çıkmayan vatandaşlara 5 bin TL’lik başvuru ücretleri sonrasında geri ödenecek.
TOKİ sosyal konut projesi 81 ile 500 bin kişiyi ev sahibi yapacak. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyatla ev sahibi yapmayı planlayan projede yapılan incelemelerde başvuru şartlarını karşılamadığı tespit edilenler proje dışında bırakılacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi belgelere göre TOKİ 500 bin konut projesi başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması, başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması en önemli kriterlerin başında geliyor.
Bununla birlikte başvuru sahiplerinin eş ve çocukları da dahil olmak üzere tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Diğer yandan TOKİ başvurularında adayların hane halkı net gelirine de bakılacak. Bu kapsamda Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
TOKİ sosyal konut başvurularında dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de ikamet şartı. Yine Bakanlık tarafından paylaşılan metinlerde ikamet şartına ilişkin detaylar şu şekilde belirtiliyor:
a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL
55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL