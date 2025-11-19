Alüminyum fosfit 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor

'Bir tıkla ölüm kapınıza gelir' sözü tam da bu noktada gerçeğe dönüşüyor. Sektör kaynakları, yasal firmaların yurt dışından denetimsiz ürün getiren bireysel kullanıcılarla baş edemediğini, bunun da hem sektörün güvenilirliğini hem toplum sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.

Kimyasal güvenlik ve toksikoloji uzmanları bu maddelerin “kestirme çözüm” olarak tercih edilebildiğini belirterek profesyoneller dışında kullanımının kesinlikle yasak olduğunu kaydediyor. Uzmanlar, “Bu uygulamalar yalnızca yasa dışı değil, insan hayatını doğrudan tehdit eden suç niteliği taşıyan eylemlerdir” ifadesini kullanıyor.