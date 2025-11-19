Menü Kapat
19°
 Sumru Tarhan

Türkiye play off maçını kiminle oynayacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile berabere kalmamızın ardından play-off'larda mücadele edeceğiz. Nefes kesen maç sonrasında Türkiye play off maçını kiminle oynayacak araştırıldı.

Türkiye play off maçını kiminle oynayacak? Muhtemel rakipleri belli oldu
19.11.2025
19.11.2025
2026 E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldık.

TÜRKİYE PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan , , Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.

Türkiye play off maçını kiminle oynayacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

TÜRKİYE PLAY OFF MAÇI TARİHİ

La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona ererken milli takımımız play off turunda mücadele edecek. Play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.

Türkiye play off maçını kiminle oynayacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Rolüm ne olursa olsun saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacak. İnşallah Fenerbahçe ailemle bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Play-off'taki rakipleri yenebilecek bir takımız." ifadeleri ile yorumda bulundu.

