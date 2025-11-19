Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

18 Kasım Salı reyting sonuçları 2025: Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

18 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları gündemde büyük bir yer kaplıyor. Zira televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Hem geçtiğimiz sezonlarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan hem de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı isimli diziler aynı anda yayına girdi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
18 Kasım Salı reyting sonuçları 2025: Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 09:09

18 Kasım Salı akşamı ’de Bahar, ’de Gözleri Karadeniz, ’de Kıskanmak, ’de Kral Kaybederse, ’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümler milyonlarca kişiyi televizyon ekranları başında bir araya getirirken, günün ilk saatleri itibariyle sonuçları araştırma konusu oldu…

18 Kasım Salı reyting sonuçları 2025: Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar 59. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 12. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 10. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 27. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 59. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı, hemen ardından ise İspanya-Türkiye milli maçı ile futbol heyecanı yaşandı. Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

18 Kasım Salı reyting sonuçları 2025: Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

18 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 18 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ETİKETLER
#star tv
#atv
#now tv
#show tv
#diziler
#reyting
#trt1
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.