18 Kasım Salı reyting sonuçları 2025: Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

18 Kasım Salı akşamı Show TV’de Bahar, ATV’de Gözleri Karadeniz, Now TV’de Kıskanmak, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümler milyonlarca kişiyi televizyon ekranları başında bir araya getirirken, günün ilk saatleri itibariyle reyting sonuçları araştırma konusu oldu…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar 59. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 12. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 10. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 27. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 59. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı, hemen ardından ise İspanya-Türkiye milli maçı ile futbol heyecanı yaşandı. Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

18 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 18 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.