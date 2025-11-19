Menü Kapat
19°
Aktüel
Mersin su kesintisi ne zaman gelecek? 19 Kasım Tarsus, Toroslar, Anamur ilçelerinde kesinti yaşanıyor

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba) Mersin'in Tarsus, Toroslar, Anamur ileçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman gelecek sorusunun cevabı merak ediliyor.

Mersin su kesintisi ne zaman gelecek? 19 Kasım Tarsus, Toroslar, Anamur ilçelerinde kesinti yaşanıyor
'de bugün 6 ilçede meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin arıza kaynaklı olduğu belirtildi. Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman, saat kaçta geleceği araştırılıyor.

Mersin su kesintisi ne zaman gelecek? 19 Kasım Tarsus, Toroslar, Anamur ilçelerinde kesinti yaşanıyor

MERSİN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK 19 KASIM?

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Mersin'in ilçesinde içmesuyu ana isale hattı arızasından dolayı su kesintisi meydana geldi.

Kaburgediği, Çiftlik, Karakütük, Yanıkkışla, Çokak, Alibeyli, Göçük, Hacıhamzalı, Sağlıklı, Taşobası, Damlama, Kızılçukur, Koçmarlı, Kırıt ve Kadelli Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisinin saat 15.00'te sona ermesi bekleniyor.

Mersin su kesintisi ne zaman gelecek? 19 Kasım Tarsus, Toroslar, Anamur ilçelerinde kesinti yaşanıyor

MESKİ tarafındna açıklanan bilgilere göre Mersin'in diğer ilçelerinde meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat şöyle:

, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz Su Kesintisi:

Hızlı tren projesi kapsamında yapılan deplase çalışması sebebiyle bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi meydana geldi. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla bölgeye tekrardan sular verilecek.

Mersin su kesintisi ne zaman gelecek? 19 Kasım Tarsus, Toroslar, Anamur ilçelerinde kesinti yaşanıyor

Anamur Su Kesintisi:

Anamur ilçesinin Emirşah ve Karadere Mahalleleri'nde içmesuyu arızasından dolayı saat 08.10'da kesinti meydana geldi. MESKİ tarafından su kesintisinin saat 11.00'de sona ereceği belirtildi.

TGRT Haber
