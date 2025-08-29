Menü Kapat
27°
Ekonomi
 | İrem Çınar

Üniversitelilere büyük destek! Burs veren kurumlar belli oldu: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Üniversitelerin açılışına sayılı günler kala, öğrenci ve akademisyenlere yönelik 22 farklı burs desteği duyuruldu. Araştırma projelerinden yurtdışı eğitim desteklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan burs programları için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. İşte üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar…

ve akademisyenlere bu yıl 22 farklı alanda imkânı sunuluyor. Eğitimden araştırmaya, bilimsel projelerden yurtdışı programlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan destekler, hem lisans ve lisansüstü öğrencilere hem de öğretim üyelerine yönelik hazırlandı. Akademik gelişimi teşvik etmeyi, uluslararası iş birliklerini artırmayı ve kişisel gelişimi desteklemeyi hedefleyen burs programlarında başvurular sona yaklaşıyor.

İşte öğrencileri ve akademisyenlere burs veren 22 ayrı kurum...

22.Bir İyilik Yap Derneği
Başvuru Tarihi: Son başvuru 7 Eylül.
Ankara'da okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik.

21. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD)
Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi henüz net değil.
Burs programı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olup burs başvuruları başladı.

20. YÜNDER (Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği)
Başvuru Tarihi: Son başvuru 1 Eylül.
Lisans öğrencilerine yönelik.

19. AKPA Kimya Bursu
Başvuru Tarihi: Son başvuru 15 Eylül.
Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu olmak üzere üç farklı alanda, ilk öğretimden doktora öğrencilerine yönelik.

18. Abalıoğlu ABL FOODS Bursu
Başvuru Tarihi: Son başvuru 15 Eylül.
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

17. Türkiye Ömür Boyu Vakfı
Başvuru Tarihi: Son başvuru 30 Ağustos.
Lisans öğrencilerine yönelik.

16. Türkmen Bilim ve Sanat Vakfı
Başvuru Tarihi: 30 Ağustos
Lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans için 4 bin ve doktora için 5 bin lira burs veriyor.

15. TÜRGEV Pusula Başarı Bursu
Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2025
Kurumun gerçekleştirdiği değerlendirme sınavında başarılı olacak lisans öğrencilerine yöneliktir.

14. Cerenler Vakfı
Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.
Lisans öğrencilerine yöneliktir.

13. GAEV (Gülen Ada Erkut Eğitim Destekleme Vakfı)
Başvuru Tarihi: 10-24 Eylül 2025
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Lisans yerleştirme sınavlarında ilk 10 bine girenler öncelikli olacaktır. Tüm konularda lisans öğrencilerine verilecek olan "Lisans Bursları" için öncelik tıp, hukuk ve mühendislik dallarında olacak.

12. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.
Ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik.

11. İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)
Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül
Belirtilen üniversitelerin belirli bölümlerinde olanlara yönelik

10. TÜBİTAK
Başvuru Tarihi: 27 Ekim - 14 Kasım
Her sene lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

9. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu
Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2025 tarihinde başladı; son başvuru tarihi henüz açıklanmadı.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

8. Vehbi Koç Vakfı
Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.
Seçilmiş üniversitelere burs veriliyor ve lisans öğrencilerine yönelik.

7. Mustafa Enver Adakan Vakfı
Başvuru Tarihi: 1 Eylül – 19 Eylül
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

6. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği
Başvuru Tarihi: 1-21 Eylül 2025
Lisans ve tezli yüksek lisans yapan öğrencilere yönelik.

5. TEKİNDER Bursu
Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2025
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik.

4. Anadolu Vakfı Bursu
Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül 2025
Lisans öğrencilerine yönelik.

3. TTK Bursu
Başvuru Tarihi: Başvurular, 2025 yılı Ekim ayında alınacak.
YKS başarı bursu.

2. Sabancı Vakfı
Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi
Yalnızca üniversiteye yeni giren öğrencilere, belirtilen koşullarda verilmektedir.

1. Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. (Yeni başlayacaklar için YKS sıralaması özellikle dikkate alınıyor.)

#Eğitim
#öğrenci
#üniversite
#üniversite öğrencileri
#araştırma
#burs
#Akademik Nezaket
#Ekonomi
