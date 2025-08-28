Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor

Yunanistan’dan mesai saatleriyle ilgili tüm dünyada dikkat çeken bir adım geldi. Ülkenin Çalışma Bakanlığı, haftada 4 gün, günde 10 saat çalışma modelinin önünü açacak 88 maddelik yasa tasarısını duyurdu. Tasarının kabul edilmesi halinde, Yunanistan resmen 4 günlük çalışma sürecine geçiş yapacak. İşte merak edilen detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 13:44

, çalışma hayatında dikkat çeken bir düzenlemeye hazırlanıyor. ’nın kamuoyuna sunduğu 88 maddelik yasa tasarısı, haftada 4 gün 10’ar saat çalışma olanağı sağlıyor. Tasarı meclisten geçerse, ülkede 4 günlük mesai modeli resmen uygulanmaya başlanacak.

4 GÜNLÜK HAFTA, 10 SAATLİ ÇALIŞMA

Tasarıya göre çalışanlar yıl boyunca haftada 4 gün, günde 10 saat çalışabilecek. Düzenleme, haftalık toplam çalışma süresini azaltmıyor; daha çok esnek mesai imkânı sunuyor. Ayrıca, isteyen çalışanlar günde 13 saate kadar mesai yapabilecek.

Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor

FAZLA MESAİYE YÜKSEK ÜCRET

Yeni düzenlemeye göre yapan çalışanlar, normal saatlik ücretlerinin yüzde 40 fazlasını alacak. Fazla mesai süresi günde 4 saatle sınırlandırılırken, yıllık toplamda 150 saati geçemeyecek. Tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden çalışanların işten çıkarılamayacağını da güvence altına alıyor.

KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Yasa tasarısı, 19 Eylül’e kadar halkın görüşüne sunulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için meclis onayı gerekiyor.

Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor

GEÇMİŞTE 6 GÜNLÜK ÇALIŞMA TARTIŞMASI

Yunanistan, geçen yıl bazı sektörlerde 6 günlük mesai uygulamasına izin vererek haftalık çalışma süresini 40 saatten 48 saate çıkarmıştı. Ancak bu düzenleme sendikalar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerinden biri olan Yunanistan, şimdi daha esnek bir modele yöneliyor.

DÜNYADA 4 GÜNLÜK HAFTA TRENDİ

İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerde yapılan pilot projeler, 4 günlük mesai modelinin başarılı olabileceğini gösterdi. Belçika ise 2022’de çalışanlara haftalık 5 günlük mesailerini 4 güne sıkıştırma hakkı tanımıştı. Yunanistan’ın atacağı adım, Avrupa genelinde bu trendin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap
Memur ve emekliye enflasyon farkı! 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte ocak ayı maaş hesapları
Otomotiv devi BYD Avrupa’da Tesla’yı solladı: Satışlar üç katına çıktı
ETİKETLER
#yunanistan
#yunanistan
#esnek çalışma
#çalışma saatleri
#Çalışma Bakanlığı
#fazla mesai
#4 Günlük Hafta
#Mesai Modeli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.