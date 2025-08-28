Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor

Yunanistan, çalışma hayatında dikkat çeken bir düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanlığı’nın kamuoyuna sunduğu 88 maddelik yasa tasarısı, haftada 4 gün 10’ar saat çalışma olanağı sağlıyor. Tasarı meclisten geçerse, ülkede 4 günlük mesai modeli resmen uygulanmaya başlanacak.

4 GÜNLÜK HAFTA, 10 SAATLİ ÇALIŞMA

Tasarıya göre çalışanlar yıl boyunca haftada 4 gün, günde 10 saat çalışabilecek. Düzenleme, haftalık toplam çalışma süresini azaltmıyor; daha çok esnek mesai imkânı sunuyor. Ayrıca, isteyen çalışanlar günde 13 saate kadar mesai yapabilecek.

FAZLA MESAİYE YÜKSEK ÜCRET

Yeni düzenlemeye göre fazla mesai yapan çalışanlar, normal saatlik ücretlerinin yüzde 40 fazlasını alacak. Fazla mesai süresi günde 4 saatle sınırlandırılırken, yıllık toplamda 150 saati geçemeyecek. Tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden çalışanların işten çıkarılamayacağını da güvence altına alıyor.

KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Yasa tasarısı, 19 Eylül’e kadar halkın görüşüne sunulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için meclis onayı gerekiyor.

GEÇMİŞTE 6 GÜNLÜK ÇALIŞMA TARTIŞMASI

Yunanistan, geçen yıl bazı sektörlerde 6 günlük mesai uygulamasına izin vererek haftalık çalışma süresini 40 saatten 48 saate çıkarmıştı. Ancak bu düzenleme sendikalar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerinden biri olan Yunanistan, şimdi daha esnek bir modele yöneliyor.

DÜNYADA 4 GÜNLÜK HAFTA TRENDİ

İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerde yapılan pilot projeler, 4 günlük mesai modelinin başarılı olabileceğini gösterdi. Belçika ise 2022’de çalışanlara haftalık 5 günlük mesailerini 4 güne sıkıştırma hakkı tanımıştı. Yunanistan’ın atacağı adım, Avrupa genelinde bu trendin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor.