Memur ve emekliye enflasyon farkı! 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte ocak ayı maaş hesapları

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını açıkladı. Kurul, hükümetin 2026 teklifini aynı bırakarak %11+7'yi korudu, 2027 teklifinde ise 1 puanlık artışa giderek %5+4'te karar kıldı. Ancak memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak bu artışlar, enflasyon farkıyla da desteklenecek. Enflasyonun zam oranlarını aşması halinde farklar maaşlara yansıtılacak.

HANGİ PERSONEL ETKİLENECEK?

Kararlar; mühendis, mimar, tekniker, teknisyen gibi teknik personelin yanı sıra sağlık çalışanları (hemşire, ebe, veteriner hekim), avukatlar, şef, amir, müdür yardımcıları, müdürler ve ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler ile genel idare sınıfındaki personeli kapsıyor. Aynı oranlar emekli memurların maaşlarına da uygulanacak.

EK ARTIŞLAR DA VAR

Sadece zam oranları değil, taban maaşlarda da artış sağlandı. 2026 Ocak ayı itibarıyla memurların taban aylıklarına 1.000 TL seyyanen zam yapılacak. Bu artıştan sonra maaşlara toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Her 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon, toplu sözleşme zammını aşarsa fark memurlara ödenecek.

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için %25–29 arası enflasyon beklentisine göre;

ENFLASYON YÜZDE 24 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 6.28

Memur Temmuz 2026 artışı: Yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 1.22 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 12.35 (Toplu sözleşme %11)

ENFLASYON YÜZDE 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 7.4

Memur Temmuz 2026 artışı: Yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 2.04 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 13.26 (Toplu sözleşme %11)

ENFLASYON YÜZDE 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 10.56

Memur Temmuz 2026 artışı: yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 5.3 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 16.88 (Toplu sözleşme %11)

HİZMET KOLLARINDA DÜZENLEMELER

112 Acil çağrı merkezi personeli için ek ödemeler 556 TL artırıldı.

Öğretmenlerin hazırlık ödeneği 6.436 TL’ye çıkarıldı.

Akademisyenlerin eğitim-öğretim ödeneği 1.853 TL yükseltildi.

Sağlık personeli nöbet ücretleri %10 arttı.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları 889 TL artırıldı.

Yabancı dil tazminatı yükseltildi, koruma ve güvenlik görevlilerine bayramlarda fazla mesai ödeneği getirildi.

Orman yangınlarına müdahale eden personele günlük 293 TL ek ödeme yapılacak.

Ulaştırma ve enerji hizmetlerinde çalışanlara 16.383 TL’ye kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çekiyle verilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Son Temmuz artışıyla en düşük memur maaşı 50.502 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.672 TL’ye çıkmıştı. Yeni dönem zamlarıyla birlikte bu rakamlar daha da artacak.