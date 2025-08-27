Menü Kapat
28°
Editor
Editor
 İrem Çınar

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde güncel rakamlar! Aylık taksitler değişti: Uzman İsim tek tek hesapladı

Merkez Bankası, 24 Temmuz’daki toplantısında politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Enflasyon beklentilerindeki olumlu seyir ile birlikte önümüzdeki aylarda faizlerin düşüş trendini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Şu an itibarıyla bankalarda uygulanan en düşük konut kredisi faizi ise yüzde 2,69 düzeyinde bulunuyor. Peki, ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi faizleri yüzde kaç? İhtiyaç kredisi taksit ödemeleri ne kadar? İşte güncel konut kredisi taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları…

KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
27.08.2025
14:59
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
14:59

’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesiyle birlikte bankaların kredi faizlerinde de gerileme görüldü. Ev ya da araç sahibi olmak isteyenler ile nakit ihtiyacını krediyle karşılamayı düşünenler, yeni faiz oranlarını yakından takip ediyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde eski ve yeni faiz oranları üzerinden yapılan ödeme farklarını tek tek açıkladı.

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde güncel rakamlar! Aylık taksitler değişti: Uzman İsim tek tek hesapladı

İHTİYAÇ KREDİSİ HESABI

Çetinkaya, tüketici kredilerindeki değişimi şöyle anlattı:

öncesinde ihtiyaç kredisinde oranlar yaklaşık yüzde 3,49 seviyesindeydi. Şu anda ise yüzde 2,99 ile kredi bulunabiliyor. 125 bin liralık kredi için 24 ay vadeli bir örnek hesaplama yapıldığında, aylık taksit 8 bin 655 liradan 8 bin 103 liraya geriledi. Toplamda ise 13 bin 238 lira daha az ödeme yapılmış oluyor.”

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde güncel rakamlar! Aylık taksitler değişti: Uzman İsim tek tek hesapladı

KONUT KREDİSİ HESABI

Ev almak isteyen milyonların yakından takip ettiği konut kredilerinde de tablo değişti. Çetinkaya, kamu bankalarının sunduğu “İlk Evim” kampanyasında faiz oranının yüzde 2,99’dan yüzde 2,69’a düştüğünü hatırlatarak şu hesaplamayı yaptı:

“1 milyon liralık krediyi 120 ay vadeyle alan bir kişi, eski oranla toplamda 3 milyon 695 bin lira geri ödeme yapıyordu. Şimdi ise aynı kredi için ödenecek tutar 3 milyon 367 bin liraya geriledi. Yani toplamda 328 bin lira avantaj sağlanıyor.”

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde güncel rakamlar! Aylık taksitler değişti: Uzman İsim tek tek hesapladı

TAŞIT KREDİSİ HESABI

Taşıt kredilerinde de indirim dikkat çekiyor. Önceden yüzde 3,79 seviyesinde olan faizler, şu anda yüzde 2,99’a geriledi. Çetinkaya, 250 bin liralık kredi için 24 ay vadede yapılan hesapta 42 bin 53 lira daha az ödeme yapıldığını belirtti.

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde güncel rakamlar! Aylık taksitler değişti: Uzman İsim tek tek hesapladı

YENİ İNDİRİMLER BEKLENİYOR

Çetinkaya, Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar üç Para Politikası Kurulu toplantısı daha yapacağını hatırlatarak, kredi faizlerinde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

