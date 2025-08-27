Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri sona ererken, milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete çevirdi. Eylül ayında sürpriz bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. TGRT Haber’e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, hem toplu sözleşmenin sonuçlarını hem de memur ve memur emeklilerinin beklentilerini değerlendirdi.

MEMUR SENDİKALARININ ETKİSİ SINIRLI

Karakaş, memur sendikalarının işçi sendikalarından farklı olarak dayanışma içinde hareket etmediğini belirtti:

“Her sendikanın dayandığı bir siyasi parti var. Sendikalar çalışanların haklarını korumak için var, ama memur sendikalarının en büyük yaptırımı olan grev hakkı yok. Hakem Kurulu yapısı da hükümetin atadığı üyelerden oluşuyor; bu durumda farklı bir sonuç beklemek yanlış olur.”

Karakaş, geçmişteki toplu sözleşmelerle günümüz arasındaki farkın neredeyse olmadığını, yetkili sendikanın yüksek taleplere rağmen hükümetin önerisinin geçtiğini vurguladı.

SEYYANEN ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE MEMURLARIN KAZANCI

Karakaş, memurların en büyük kazanımının sendikaların çabasıyla değil, Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle verilen seyyanen zam olduğunu söyledi. 3600 ek gösterge konusunda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirten Karakaş, sendikaların kendi yapılarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

“Sendikaların, işçi sendikaları gibi dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor ki memurların haklarını savunsunlar” dedi.

MAAŞLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Karakaş, 2025’ten itibaren TÜİK’in enflasyon verilerinin altında maaş alan memur ve memur emeklilerinin durumuna dikkat çekti:

“Merkez Bankası’nın hedefleri hiçbir zaman tutturulmadı. Hakem Kurulu da hükümetin önerisini neredeyse birebir uyguladı. Bu durumda memur ve memur emeklileri eziliyor.”

Ayrıca kamu işçisi ile memurlar arasında ücret açısından çatışmaların arttığını, kamu çalışanları arasında çalışma barışının bozulduğunu söyledi.

İSTANBUL’DAKİ YAŞAM MALİYETİ VE BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET

Karakaş, İstanbul’da 22.104 TL maaşla geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı:

“Bu, sadece İstanbul için değil Anadolu’daki küçük ilçelerde de geçerli. Bölgesel asgari ücret tartışmaları yıllardır gündemde, ama yüksek ücret İstanbul’a göçü artırabilir.”

İsa Karakaş, asgari ücretin Eylül ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Gençler 22.104 TL ile çalışmak istemiyor. Hükümetin bunu düzeltmesi şart” ifadelerini kullandı.