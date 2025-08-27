Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sona ererken, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Eylül ayında sürpriz bir ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, SGK Uzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.08.2025
12:24
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
12:24

ve memur emeklilerine yönelik görüşmeleri sona ererken, milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete çevirdi. Eylül ayında sürpriz bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. TGRT Haber’e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, hem toplu sözleşmenin sonuçlarını hem de memur ve memur emeklilerinin beklentilerini değerlendirdi.

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

MEMUR SENDİKALARININ ETKİSİ SINIRLI

Karakaş, memur sendikalarının işçi sendikalarından farklı olarak dayanışma içinde hareket etmediğini belirtti:

“Her sendikanın dayandığı bir siyasi parti var. Sendikalar çalışanların haklarını korumak için var, ama memur sendikalarının en büyük yaptırımı olan grev hakkı yok. Hakem Kurulu yapısı da hükümetin atadığı üyelerden oluşuyor; bu durumda farklı bir sonuç beklemek yanlış olur.”

Karakaş, geçmişteki toplu sözleşmelerle günümüz arasındaki farkın neredeyse olmadığını, yetkili sendikanın yüksek taleplere rağmen hükümetin önerisinin geçtiğini vurguladı.

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

SEYYANEN ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE MEMURLARIN KAZANCI

Karakaş, memurların en büyük kazanımının sendikaların çabasıyla değil, Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle verilen olduğunu söyledi. 3600 ek gösterge konusunda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirten Karakaş, sendikaların kendi yapılarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

“Sendikaların, işçi sendikaları gibi dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor ki memurların haklarını savunsunlar” dedi.

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

MAAŞLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Karakaş, 2025’ten itibaren TÜİK’in verilerinin altında maaş alan memur ve memur emeklilerinin durumuna dikkat çekti:
“Merkez Bankası’nın hedefleri hiçbir zaman tutturulmadı. Hakem Kurulu da hükümetin önerisini neredeyse birebir uyguladı. Bu durumda memur ve memur emeklileri eziliyor.”

Ayrıca kamu işçisi ile memurlar arasında ücret açısından çatışmaların arttığını, kamu çalışanları arasında çalışma barışının bozulduğunu söyledi.

Asgari ücrete Eylül’de zam gelir mi? İsa Karakaş’tan hükümete kritik çağrı

İSTANBUL’DAKİ YAŞAM MALİYETİ VE BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET

Karakaş, İstanbul’da 22.104 TL maaşla geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı:

“Bu, sadece İstanbul için değil Anadolu’daki küçük ilçelerde de geçerli. Bölgesel tartışmaları yıllardır gündemde, ama yüksek ücret İstanbul’a göçü artırabilir.”

İsa Karakaş, asgari ücretin Eylül ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Gençler 22.104 TL ile çalışmak istemiyor. Hükümetin bunu düzeltmesi şart” ifadelerini kullandı.

