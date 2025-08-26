Asgari ücret için bölgesel düzenleme önerisi: İTO’dan hükümete çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin bölgesel farklılıklara göre belirlenmesi gerektiğini savunurken, İstanbul’da görev yapan kamu çalışanlarına ek tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

“İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ ÇOK DAHA YÜKSEK”

Avdagiç, İstanbul’da yaşayan memurların kira, ulaşım ve günlük giderlerinin Anadolu şehirlerine kıyasla çok daha ağır olduğuna dikkat çekerek, “Memurlar için özellikle İstanbul’dan başlayarak büyükşehirlerde kademeli bir ek ödeme yapılmalı. Nasıl ki Türkiye’de yatırım teşvikleri bölgelere göre altı kademeye ayrılmışsa, çalışanlar için de benzer bir model hayata geçirilebilir” dedi.

İstanbul’da asgari ücretin fiilen uygulanmadığını da belirten Avdagiç, “Pek çok işyerinde asgari ücret, resmi rakamın yaklaşık yüzde 30 üzerinde başlıyor. Çünkü mevcut asgari ücretle İstanbul’da işçi çalıştırmak ve istihdamı sürdürmek neredeyse imkânsız” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU’DA İMKANLAR SINIRLI”

TÜİK’in kısa süre önce yayımladığı gelişmişlik araştırmasına atıfta bulunan Avdagiç, Anadolu’daki şehirlerde iş imkânlarının sınırlı olduğuna işaret etti.

“İstanbul’da işsiz kalan bir kişi farklı sektörlerde iş bulabilirken, Anadolu’da bu seçenekler çok kısıtlı” diyen Avdagiç, bölgesel asgari ücretin işgücü piyasasına katkı sağlayacağını vurguladı. “Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesi esas alınarak, bölgelere göre farklılaştırılmış asgari ücret modeli uygulanmalı. Bu hem işletmelerimizin rekabet gücünü koruyacak hem de sosyal dengeyi destekleyecektir” diye konuştu.