Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, zam kararı için tüm gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. Kurul bugün dördüncü kez bir araya gelecek ve nihai kararın 27 Ağustos’ta yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını kapsamakla kalmıyor; öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıtalardan din görevlilerine kadar pek çok meslek grubuna ek mali ve sosyal haklar da sağlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 11:37

Yaklaşık 4 milyon çalışanı ve 2 milyondan fazla memurun merakla beklediği görüşmelerinde sona gelindi. Kamu işvereni ile temsilcileri arasında uzlaşma sağlanamayınca konu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kurul, üçüncü toplantısını dün gerçekleştirirken, bugün bir araya gelerek nihai kararı açıklayacak.

11 HİZMET KOLUNA FARKLI HAK VE TAZMİNATLAR

27 Ağustos Çarşamba gününe kadar memur zammına dair kararın kesinleşmesi gerekiyor. Kurulun vereceği karar, tüm taraflar için bağlayıcı olacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak.

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

8. Dönem kapsamında öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıta ve din görevlilerinden AFAD personeline kadar birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar da belirlendi. İşte öne çıkan kazanımlar:

GİYİM YARDIMI

Ulaştırma, enerji ve tarım sektörlerinde şantiye, fabrika ve yangın sahalarında görev yapan personele 16 bin 383 TL’ye kadar koruyucu giyim yardımı verilecek.

YANGIN GÖREV TAZMİNATI

Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 TL ek ödeme yapılacak.

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

DİN GÖREVLİLERİ FAZLA MESAİ

Ramazan ayında çalışan din görevlilerinin fazla mesai ücreti %25 artırıldı. Kur’an kursu öğreticilerine haftada üç saate kadar ek ders ücreti ödenecek, imam hatip ve müezzin kayyımların ek ödemeleri ise 556 TL yükseltildi.

AFAD İŞ RİSKİ ZAMMI

AFAD taşra teşkilatındaki arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 TL’ye çıkarıldı. DSİ projelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti %25 artırıldı ve yıllık sınır 150 saate yükseltildi.

MÜZECİLERE EK ÜCRET

Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde çalışan personelin fazla mesai süresi 350 saatten 400 saate çıkarıldı; kazı ekibi ücretlerinde %25 artış sağlandı.

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

ZABITA VE İTFAİYE TAZMİNATI

Özel hizmet tazminatları 889 TL artırıldı. Büyükşehirlerde toplu taşıma kartı ve aktarma hakkı sağlanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARTIŞ

Nöbet ücretleri %10 artırıldı; 112 Acil Sağlık çalışanlarının eğitim görevleri 30 güne kadar döner sermayeye yansıtılacak.

ÖĞRETMENLERE HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Öğretim yılı hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL’ye yükseltildi. Akademik personelin eğitim-öğretim ödeneği 1.853 TL artırıldı; okul öncesi öğretmenlerine haftada bir saat ek ders ücreti ödenecek.

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ

İlk teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı %6; 2027’de ise her iki dönemde %4 zam önerilmişti. Son teklifte ise 2026 için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7, 2027 için ise ilk ve ikinci altı ay %4 olarak güncellendi.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 için 10 bin TL taban maaş, %10 refah payı ve ilk altı ay %25 zam talep etmişti. 2027’de ise 7.500 TL taban maaş ve dönemsel %20 ile %15 zam istemişti.

Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

GEÇMİŞTEKİ HAKEM KURULU KARARLARI

2012’den bu yana üç kez görüşmeleri hakem kuruluna taşındı. 2023’te de Memur-Sen, 2024 ve 2025 zam oranları için hakeme başvurmuş ve oranlar aynen kabul edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak
2026 tatil takvimi çalışanların yüzünü güldürecek! Yıl boyu tatile doyacaksınız: 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı
AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim
ETİKETLER
#zam
#emekli
#memur
#toplu sözleşme
#kamu
#memur maaşları
#öğretmen ataması
#kamu toplu sözleşmesi
#Memur Maaş Zammı
#Hakemkurulu
#Toplussözleşmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.