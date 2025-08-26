Memur zammı için kritik gün: 11 hizmet koluna yeni haklar!

Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyondan fazla emekli memurun merakla beklediği zam görüşmelerinde sona gelindi. Kamu işvereni ile memur temsilcileri arasında uzlaşma sağlanamayınca konu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kurul, üçüncü toplantısını dün gerçekleştirirken, bugün bir araya gelerek nihai kararı açıklayacak.

11 HİZMET KOLUNA FARKLI HAK VE TAZMİNATLAR

27 Ağustos Çarşamba gününe kadar memur zammına dair kararın kesinleşmesi gerekiyor. Kurulun vereceği karar, tüm taraflar için bağlayıcı olacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıta ve din görevlilerinden AFAD personeline kadar birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar da belirlendi. İşte öne çıkan kazanımlar:

GİYİM YARDIMI

Ulaştırma, enerji ve tarım sektörlerinde şantiye, fabrika ve yangın sahalarında görev yapan personele 16 bin 383 TL’ye kadar koruyucu giyim yardımı verilecek.

YANGIN GÖREV TAZMİNATI

Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 TL ek ödeme yapılacak.

DİN GÖREVLİLERİ FAZLA MESAİ

Ramazan ayında çalışan din görevlilerinin fazla mesai ücreti %25 artırıldı. Kur’an kursu öğreticilerine haftada üç saate kadar ek ders ücreti ödenecek, imam hatip ve müezzin kayyımların ek ödemeleri ise 556 TL yükseltildi.

AFAD İŞ RİSKİ ZAMMI

AFAD taşra teşkilatındaki arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 TL’ye çıkarıldı. DSİ projelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti %25 artırıldı ve yıllık sınır 150 saate yükseltildi.

MÜZECİLERE EK ÜCRET

Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde çalışan personelin fazla mesai süresi 350 saatten 400 saate çıkarıldı; kazı ekibi ücretlerinde %25 artış sağlandı.

ZABITA VE İTFAİYE TAZMİNATI

Özel hizmet tazminatları 889 TL artırıldı. Büyükşehirlerde toplu taşıma kartı ve aktarma hakkı sağlanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARTIŞ

Nöbet ücretleri %10 artırıldı; 112 Acil Sağlık çalışanlarının eğitim görevleri 30 güne kadar döner sermayeye yansıtılacak.

ÖĞRETMENLERE HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Öğretim yılı hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL’ye yükseltildi. Akademik personelin eğitim-öğretim ödeneği 1.853 TL artırıldı; okul öncesi öğretmenlerine haftada bir saat ek ders ücreti ödenecek.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ

İlk teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı %6; 2027’de ise her iki dönemde %4 zam önerilmişti. Son teklifte ise 2026 için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7, 2027 için ise ilk ve ikinci altı ay %4 olarak güncellendi.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 için 10 bin TL taban maaş, %10 refah payı ve ilk altı ay %25 zam talep etmişti. 2027’de ise 7.500 TL taban maaş ve dönemsel %20 ile %15 zam istemişti.

GEÇMİŞTEKİ HAKEM KURULU KARARLARI

2012’den bu yana üç kez toplu sözleşme görüşmeleri hakem kuruluna taşındı. 2023’te de Memur-Sen, 2024 ve 2025 zam oranları için hakeme başvurmuş ve oranlar aynen kabul edilmişti.