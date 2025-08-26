AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerde yolculara özel bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında belirli günlerde yapılacak uçuşlar, yüzde 30 indirimli olacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI

İndirimli biletler, 26 Ağustos 2025 saat 10.00’dan 28 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında alınan biletler, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. AJet, bu dönemde Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenliyor.