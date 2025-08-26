Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim

Seyahat planı yapanları sevindirecek haber AJet’ten geldi. Hava yolu şirketi, salı, çarşamba ve perşembe günü alınan yurt içi biletlerinde yüzde 30 indirim yapıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 11:15

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu şirketi , yurt içi seferlerde yolculara özel bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında belirli günlerde yapılacak uçuşlar, yüzde 30 indirimli olacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI

İndirimli biletler, 26 Ağustos 2025 saat 10.00’dan 28 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim

Kampanya kapsamında alınan biletler, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. AJet, bu dönemde Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak
2026 resmi tatil günleri takvimi: Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu
ETİKETLER
#ajet
#ajet
#indirimli bilet
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.