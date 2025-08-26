Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre,2025 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi.

Reel sektör için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine geriledi. Hanehalkı için12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI ARTTI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.