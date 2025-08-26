Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayına ait “Sektörel Enflasyon Beklentisi” anketinin sonuçlarını açıkladı. Veriler, enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir eğilime işaret etti. Piyasa aktörleri, reel sektör temsilcileri ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri belli oldu. İşte detaylar…

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
10:50
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
10:50

(), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel " anketin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre,2025 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu

Reel sektör için 12 ay sonrası beklentisi ise 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine geriledi. Hanehalkı için12 ay sonrası yıllık beklentileri ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI ARTTI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

