SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir gündemde olan yeni bir adımı hayata geçiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan vatandaşlar da artık Türkiye’de promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Promosyon ödemeleri yalnızca Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

GURBETÇİ EMEKLİLERE EK GELİR DESTEĞİ

Daha önce sadece Türkiye’den emekli olan vatandaşlara sunulan promosyon imkânı, yeni düzenlemeyle birlikte genişletildi. SGK’nın aldığı karar doğrultusunda Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alıp Türkiye’de yaşayan yaklaşık 80 bin kişi, ek gelir desteği elde edecek. Bu gelişme, özellikle hayatını Türkiye’de sürdürmek isteyen gurbetçi emekliler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI’NA

Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek işlem, Ziraat Bankası şubelerine başvurmak. SGK, başvuru sürecinin hızlı ve pratik olacağını, ayrıca ek bir belge veya karmaşık prosedür talep edilmeyeceğini duyurdu. Başvurusu onaylanan emeklilerin ödemeleri doğrudan banka hesaplarına yatırılacak.

SGK’DAN RESMÎ DUYURU

SGK’nın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. Promosyon ödemelerinden artık sizler de yararlanabileceksiniz.”

Açıklamada ödemelerin sadece Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı da özellikle vurgulandı.