Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak

Binlerce emeklinin yıllardır beklediği düzenleme hayata geçiyor. SGK’nın yeni kararıyla birlikte Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlar da Türkiye’de promosyon hakkına kavuşuyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 80 bin gurbetçi emekli faydalanabilecek. Peki, başvuru koşulları neler olacak? Kimler bu ödemeden yararlanabilecek? İşte merak edilen detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 09:40

Sosyal Güvenlik Kurumu (), uzun süredir gündemde olan yeni bir adımı hayata geçiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan vatandaşlar da artık Türkiye’de promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Promosyon ödemeleri yalnızca Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak

GURBETÇİ EMEKLİLERE EK GELİR DESTEĞİ

Daha önce sadece Türkiye’den emekli olan vatandaşlara sunulan promosyon imkânı, yeni düzenlemeyle birlikte genişletildi. SGK’nın aldığı karar doğrultusunda Almanya ve Bulgaristan’dan alıp Türkiye’de yaşayan yaklaşık 80 bin kişi, ek gelir desteği elde edecek. Bu gelişme, özellikle hayatını Türkiye’de sürdürmek isteyen emekliler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI’NA

Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek işlem, Ziraat Bankası şubelerine başvurmak. SGK, başvuru sürecinin hızlı ve pratik olacağını, ayrıca ek bir belge veya karmaşık prosedür talep edilmeyeceğini duyurdu. Başvurusu onaylanan emeklilerin ödemeleri doğrudan banka hesaplarına yatırılacak.

SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak

SGK’DAN RESMÎ DUYURU

SGK’nın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. Promosyon ödemelerinden artık sizler de yararlanabileceksiniz.”

Açıklamada ödemelerin sadece Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı da özellikle vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Benzine dev zam geliyor! Depolarınızı doldurun! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor
ETİKETLER
#emekli maaşı
#sgk
#gurbetçi
#gurbetçiler
#emekli promosyonu
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#emekli maaş
#Emekli Haberleri
#Emekli Maaşa Zamları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.