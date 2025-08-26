Menü Kapat
Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

Ev almak isteyenler faiz indirimini beklerken, bankalarda bu hafta konut kredisİ oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TCMB’nin eylül ayındaki faiz kararından önce kredilerde “bekleme dönemi” dikkat çekiyor. En düşük oran %2,69 seviyesinde kaldı. 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL kredi için geri ödeme tabloları yeniden şekillendi. İşte detaylar

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 07:39

Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerine göre, 15 Ağustos haftasında hacmi 601 milyar 201 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki haftaya göre 2 milyar 555 milyon TL artış yaşandı. Son 13 haftada kullanılan kredi tutarı ise yaklaşık 30 milyar TL oldu. Böylece konut kredilerinin tüketici kredilerindeki payı %24,58 seviyesinde gerçekleşti.

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

FAİZDE GÖZLER EYLÜL KARARINDA

Bankaların sunduğu konut kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta yeni bir indirim gerçekleşmedi. Piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayında açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Uzmanlara göre konut kredisi oranları da bu karara paralel şekillenecek.

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

BANKALARIN GÜNCEL ORANLARI

26 Ağustos 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranları şöyle:

Ziraat Bankası: %2,69

Kuveyt Türk: %2,77 (kâr payı)

Halkbank: %2,79

Vakıf Katılım: %2,79 (kâr payı)

TEB: %2,85

Akbank: %2,89

QNB: %2,94

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

GERİ ÖDEME TABLOLARI

En düşük olan %2,69 üzerinden hesaplanan güncel geri ödeme planları şöyle:

1 milyon TL / 120 ay: Aylık 28 bin 60 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 367 bin 284 TL

1,5 milyon TL / 120 ay: Aylık 42 bin 91 TL, toplam geri ödeme 5 milyon 50 bin 920 TL

2 milyon TL / 120 ay: Aylık 56 bin 120 TL, toplam geri ödeme 6 milyon 734 bin 568 TL

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

KREDİ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

120 ay vadeli konut kredilerinde maliyet oranı %236 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Buna karşın ipotekli satışlarda artış sürüyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları %93 yükselerek 121 bin 515 adede ulaştı. Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı %15 oldu.

Konut kredilerinde faizler beklemede! 2 milyon TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor

KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ YAVAŞLIYOR

TCMB’nin konut fiyat endeksi verilerine göre, temmuz ayında fiyatlar yıllık bazda %32,8 arttı. Reel bazda ise yıllık %-0,5 düşüş gerçekleşti ve fiyatlar yeniden pozitif bölgeye yaklaşmış oldu.

ETİKETLER
#bankacılık
#bddk
#konut kredisi
#konut kredisi
#faiz oranı
#faiz oranları
#konut fiyatları
#İpotek
#Ekonomi
