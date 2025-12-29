Arnavutköy’de yumruk yumruğa kavga kamerada!

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde Necip Fazıl Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, şahıslardan biri diğerine yumrukla saldırmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve yüzünden yumrukların hedefi olan adam, kaçmaya başladı. Yaşanan yumruklu kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.