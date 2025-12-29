TEM Otoyolu'nda araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

TEM Otoyolu'nun Bağcılar İstoç geçişinde seyir halindeki bir panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Murat Ergün yönetimindeki panelvan araç, seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ergün, aracı hemen emniyet şeridinde güvenli bir şekilde durdurdu. Çevredeki diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, aracın ön kısmı kısa sürede tamamen yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü Sürücü Murat Etgün Aracında dumanları gördüğü an aracını yol kenarında durdurduğunu belirtti.