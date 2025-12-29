En iyi 20 yaş altı futbolcular açıklandı! Türkiye’den iki isim birden listeye girdi

Kategoriler
2025 yılının en iyi 20 yaş altı erkek futbolcuları belli oldu. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarafından oluşturulan takıma Türkiye’den iki genç isim birden girdi. İşte yaşları küçük ama marifetleri büyük yılın en iyi 20 yaş altı futbolcularının yer aldığı takım…
2025 yılı sona ererken Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) merakla beklenen açıklamayı yaptı. Federasyon dünyanın en prestijli takımlarında forma giyen genç oyuncular arasından 2025 yılının en iyi 20 yaş altı futbolcularından bir takım oluşturdu. Real Madrid ve Juventus’ta forma giyen iki genç Türk futbolcuların yer aldığı liste futbol dünyasının gündemine oturdu…
Guillaume Restes – Toulouse
Myles Lewis-Skelly – Arsenal
Pau Cubarsi – Barcelona
Dean Huijsen – Real Madrid
Arda Güler – Real Madrid
Kenan Yıldız – Juventus
Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain
Franco Mastantuono – Real Madrid
Lamine Yamal – Barcelona
Estevao – Chelsea
Desire Doue – Paris Saint-Germain