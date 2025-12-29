Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En iyi 20 yaş altı futbolcular açıklandı! Türkiye’den iki isim birden listeye girdi

Aralık 29, 2025 12:08
En iyi 20 yaş altı futbolcular

2025 yılının en iyi 20 yaş altı erkek futbolcuları belli oldu. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarafından oluşturulan takıma Türkiye’den iki genç isim birden girdi. İşte yaşları küçük ama marifetleri büyük yılın en iyi 20 yaş altı futbolcularının yer aldığı takım…

futbol

2025 yılı sona ererken Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) merakla beklenen açıklamayı yaptı. Federasyon dünyanın en prestijli takımlarında forma giyen genç oyuncular arasından 2025 yılının en iyi 20 yaş altı futbolcularından bir takım oluşturdu. Real Madrid ve Juventus’ta forma giyen iki genç Türk futbolcuların yer aldığı liste futbol dünyasının gündemine oturdu…

Guillaume Restes

2025 YILININ EN İYİ 20 YAŞ ALTI FUTBOLCULARI

Guillaume Restes – Toulouse

Myles Lewis-Skelly

Myles Lewis-Skelly – Arsenal

Pau Cubarsi

Pau Cubarsi – Barcelona

Dean Huijsen

Dean Huijsen – Real Madrid

Arda Güler

Arda Güler – Real Madrid

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız – Juventus

Warren Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain

Franco Mastantuono

Franco Mastantuono – Real Madrid

Lamine Yamal

Lamine Yamal – Barcelona

Estevao

Estevao – Chelsea

Desire Doue

Desire Doue – Paris Saint-Germain

