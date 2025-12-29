Menü Kapat
Türkiye'den kar manzaraları! Birçok kent beyaz örtüyle kaplandı

Aralık 29, 2025 12:16
1
Türkiye'den kar manzaraları

Sibirya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de etkisi göstermeye başladı. Yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülen kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. İşte Türkiye'nin birçok bölgesinden kar manzaraları...

2
Ardahan buz kesti

Ardahan’da hava sıcaklığı gece saatlerinde -25 dereceyi gördü. Dondurucu havanın etkisiyle araçlar ve iş yeri camları buz kesti.

3
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır'da da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sabah iş ve okula gitmek için yola koyulan vatandaşlara zor anlar yaşadı. 

4
Elazığ beyaza büründü

Meteorolojinin günlerdir uyarı yaptığı Elazığ’da da kar yağışı etkili oldu. Kent aniden bastıran kar yağışıyla birlikte bir anda beyaza büründü.

5
Gaziantep güne beyaz örtü ile uyandı

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı sonrası Gaziantep'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

 

6
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da da etkili olan kar yağışı günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belirli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

7
Muş karlar altında

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından 113 personel ve 68 iş makinesiyle sahaya inen İl Özel İdaresi ekipleri, bir günde 333 köy yolunu ulaşıma açtı.

8
Balıklıgöl beyaza büründü

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. 

9
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar etkisini her geçen gün daha da arttırıyor. Kar kalınlığı yüksek bölgelerde 2 metreye ulaştı.

10
Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
 

11
Hakkarili çocukların kardan adam sevinci

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kardan adam yapan çocuklar günün keyfini çıkardı

12
Bolu'da araçlar karla kaplandı

Bolu kent merkezinde dört gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı.

