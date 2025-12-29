Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u belli oldu

Serkan Çayoğlu ve Ertan Saban gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Çiçek Hatun karakteriyle Merve Üçer oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu yeni oyuncularla güçleniyor. Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal “Güzel Radu”, Alma Terziç Saraçoğlu “Katarina” ve Yılmaz Bayraktar’ın Stefan karakterini oynayacağını açıklanmıştı.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Çiçek Hatun karakteri katıldı. Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı. Yeni karakterlerle beraber dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin temposu daha da artacak.