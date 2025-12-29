Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u belli oldu

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisine yeni oyuncu katıldı. Salı günleri yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u Merve Üçer oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 12:18

Serkan Çayoğlu ve Ertan Saban gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Çiçek Hatun karakteriyle Merve Üçer oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu yeni oyuncularla güçleniyor. Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal “Güzel Radu”, Alma Terziç Saraçoğlu “Katarina” ve Yılmaz Bayraktar’ın Stefan karakterini oynayacağını açıklanmıştı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u belli oldu

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Çiçek Hatun karakteri katıldı. Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı. Yeni karakterlerle beraber dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin temposu daha da artacak.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın Çiçek Hatun’u belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

MERVE ÜÇER KİMDİR?
1992 doğumlu Merve Üçer, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile adını duyuran Üçer, yarışmanın ardından manken ve model olarak çalışmaya başladı.
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.