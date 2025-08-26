Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Benzine dev zam geliyor! Depolarınızı doldurun! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Bu kez zam benzin fiyatları için zam kapıda. Yarından itibaren benzine yaklaşık 1,15 TL zam yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...

piyasasında sürücüleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 26 Ağustos 2025 Salı günü , motorin ve fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak sektör kaynakları, 27 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geleceğini bildirdi.

YARIN GEÇERLİ OLACAK?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu tabloya vergi düzenlemeleri de eklenince, sürücüler her gün yeni fiyatları merakla takip ediyor. Dünya Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre yarından itibaren benzine yaklaşık 1,15 TL zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

26 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 51,63 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL seviyesinde. Anadolu Yakası’nda ise benzin 51,48 TL, motorin 52,03 TL, LPG ise 25,88 TL’den satılıyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 52,41 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL seviyesinde işlem görüyor. İzmir’de ise benzin 52,73 TL, motorin 53,43 TL, LPG ise 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de , Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurları baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamalara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompada görülen nihai fiyat belirleniyor.

