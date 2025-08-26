Menü Kapat
26°
Editor
 Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar başta olmak üzere döviz kurları haftanın ikinci gününde de dikkatle takip ediliyor. Dolar günü sınırlı yükselişle açarken, euro ve sterlin de benzer bir eğilimde. İşte 26 Ağustos 2025 Salı güncel döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Suat Vilgen
26.08.2025
26.08.2025
Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, merkez bankalarının aldığı kararlar ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan veriler döviz piyasalarında etkisini göstermeyi sürdürüyor. Son günlerde sınırlı artış ve gerilemelerle hareketli bir seyir izleyen dolar, euro ve sterlin, 26 Ağustos Salı sabahına da oynak bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını sürdürdüğü bu süreçte kurlardaki güncel seviyeleri yakından izliyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNCEL TABLO

Haftanın ikinci işlem gününde finans piyasalarında dengeli bir görünüm dikkat çekiyor. 26 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar Türk lirası karşısında sınırlı bir yükseliş kaydediyor. Buna karşılık euro ve sterlin, güne hafif gerilemeyle başladı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların döviz cephesindeki yön arayışını daha yakından anlamasına yardımcı oluyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

26 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0184 TL

Satış: 41,0272 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

26 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,6867 TL

Satış: 47,8001 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
26 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2163 TL

Satış: 55,2851 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

26 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
