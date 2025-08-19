Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı haziran ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini yayımladı. Açıklanan rapora göre Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 oranında artarak -329,4 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Türkiye’nin net 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 oranında artarak -329,4 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Ayrıca haziranda, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre azalarak 362,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 692,3 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Aynı ayda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 362,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 692,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu

BANKALARIN YABANCI PARA CİNSİNDEN VARLIKLARI ARTTI

işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları yüzde 5,9 oranında artarak 56,0 milyar ABD doları olurken, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları da yüzde 4 oranında artarak 46,9 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Varlık kalemleri bir önceki çeyrek sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,4 oranında artarak 69,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,7 oranında artarak 138,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 4,2 oranında azalarak 149,9 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu

HAZİNE’NİN DİBS YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜZDE 23,4 ORANINDA AZALARAK 12,1 MİLYAR ABD DOLARI OLDU

altında ’nin DİBS yükümlülükleri yüzde 23,4 oranında azalarak 12,1 milyar ABD doları oldu. Bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle, 2025 yılı 1.çeyrek dönemine göre yüzde 0,9 oranında azalışla 204,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında azalarak 116,7 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,4 oranında artarak 371,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
#bankalar
#hazine
#dış ticaret
#Yükümlülükler
#Uluslararası Yatırım Pozisyonu
#Varlıklar
#Ekonomi
