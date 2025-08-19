İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Bugünü değerlendirin

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası piyasalarda ons altının 3.350 dolar seviyesinde haftaya başladığını belirten Memiş, “Ancak geçen hafta ve son videomda size bir konudan bahsetmiştim. Bir kırılım olacak. Bu kırılımın sebebi Putin ve Trump arasındaki görüşme olacak. Ya aşağı yönlü sert bir şekilde kırılacak ya da yukarı yönlü sert bir şekilde kırılacak ama mutlaka bir kırılma olacak” dedi.

Memiş, iyimser senaryoda 3.305 dolar seviyesine, kötümser senaryoda ise 3.440 dolar seviyesine işaret ettiğini hatırlatarak, “Cumartesi günkü videomda da ben yüzde 50 – yüzde 50 olan ihtimalin yüzde 75 iyimser bir şekilde sonuçlandığını, ben iyimser bir şekilde beklentimi koruduğumu ifade etmiştim. Ben Trump’ın Rusya – Ukrayna geriliminde işi bağlayacağını şahsen düşünmekteyim. Bu tarafta bir ateşkes haberi bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Altındaki olası hareketlere değinen analist, “Şimdi ben yüzde 75 iyimser olduğum için bu iyimser beklentim devam ediyor ve ons altın 3.305 dolar seviyesine kadar ilk etapta geriledikten sonra oradan tekrar bir tepki yükselişi 3.350 dolar seviyesi ve oradan tekrar 3.250 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın görebilirim” ifadelerini kullandı.

Altın ve dövizde pozisyon alan yatırımcılara da seslenen Memiş, “Şimdi bugün veya bu haftanın özelinde elinde altın, gümüş bulunduran veya euro bulunduran arkadaşlarımız olabilir… Onlara diyorum ki bugün bu nakit ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz. Yani bugün fiyatlar yüksek. Eğer nakde ihtiyacınız varsa evet bozdurabilirsiniz. Ama eğer nakde ihtiyacınız yoksa her ne kadar düşüş yönlü beklentim olsa da biz kasım ayına kadar için yine malımızı korumaya devam ederiz. Olası gerilemeyi de ilave olarak değerlendiririz” dedi.

Gram altına ilişkin beklentisini de paylaşan Memiş, “Gram altın TL fiyatında 4.350, devamında 4.300 lira seviyesine kadar bir geri çekilme beklediğimi söyleyebilirim. Gram altın tarafında da ons altın tarafında olduğu gibi ve ons altın nedenli olduğu için bir geri çekilme beklediğimi söyleyebilirim. Elinde altın bulundurup da nakde ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bugünü değerlendirmesi benim nazarımda önemli olacak” diye konuştu.

Kripto paralar konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, Bitcoin’e yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Son bir aydır ısrarla bütün videolarımda, tek tek Instagram, X hesabımda, YouTube kanalımda arkadaşlar bakın çok özgüvenli olmayın. Bitcoin tarafında 110.000, devamında 105.000 dolar seviyesine gelmeden alım yapmayın. Gaza gelmeyin. Ama ısrarla böyle 119.000 – 120.000 dolar seviyesi gelince herkes bir coşkuya kapılıyor. Hayır. Şu an itibariyle görüyorsunuz 115.525 dolar seviyesinde. Şu anda haftanın ilk işlem günündeyiz. Bitcoin yüzde 1,66 düşüşte.”

Kripto piyasasında aşırı heyecanın risklerine dikkat çeken Memiş, “Bu kadar heyecan, zihne zarar, vücuda zarar, bunun ekonomik olarak da bir zararını görebilirsiniz. O yüzden dikkat edin, soğukkanlı olun. Bu fiyatlar her zaman fırsat verir ama çok heyecanlı bir şekilde gaza gelmek, ‘boğa piyasası geldi, uçuyoruz, kaçıyoruz’ demek doğru değil” ifadelerini kullandı.

Son olarak genel piyasa görünümüne dair, “Ben bu haftanın özelinde dolar karşısındaki varlıklarda düşüş öngörümü koruyorum. Yükselişler çıkış fırsatıdır. Borsada mesafeli olmaya devam ediyorum. Yine benim kendi paramla ucuz seviyelere geldiği zaman düşünürüz. Alırım demiyorum bak, düşünürüz diyorum. Şu anda borsa benim paramla pahalı. Bitcoin pahalı, Ethereum pahalı, altın pahalı, gümüş pahalı. Bunlar benim paramla pahalı” dedi.