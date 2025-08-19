Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek

Altın almak isteyen yatırımcının merakla takip ettiği güncel altın fiyatları hakkında dev bankalardan yıl sonu tahminleri gelmeye devam ediyor. İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları tahminini yukarı yönlü revize etti. İşte detaylar...

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek
Ekonomim
Ekonomim
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:00
|
19.08.2025
19.08.2025
saat ikonu 09:00

İsviçreli bankacılık devi UBS, devam eden ABD makroekonomik riskleri ve yatırımcıların artan talebi nedeniyle altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara çıkarırken, haziran ve eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak revize etti.

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek

UBS, altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara yükseltti, haziran ve eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak güncelledi.

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek

UBS, altın destekli borsa yatırım fonları () ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, küresel ölçekte dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi.

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek

Banka değerlendirmesinde, ABD’de yüksek seyreden enflasyon, trend altı büyüme ve Fed'in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceği, bunun da altını güçlendireceği belirtildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadesi yer aldı.

Altın yatırımcılarına dev bankadan uyarı! Bu fiyata yükselecek

KÜRESEL ALTIN TALEBİ 4.760 METRİK TONA ÇIKACAK

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişler görüldü. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorun biraz altında kalması beklenirken, UBS 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona çıkacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana en yüksek talep olacak.

