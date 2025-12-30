ChatGPT'den 24 milyon lira maaşlı iş ilanı! Tek bir görevi olacak

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin yıllık 555 bin dolar maaşla çalışacak elaman ilanı sosyal medyada gündeme oturdu. Üst düzey eleman arayan ChatGPT pozisyonu “Hazırlık Başkanı” olarak açıklandı. Bu alanda alınacak elemanda aranan nitelikler ise yapay zekâ sistemlerinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkabilecek siber güvenlik ve ruh sağlığı risklerini önlemek.

AYLIK 2 MİLYON LİRA MAAŞ

Görev tanımında, yapay zekâ teknolojileri ilerledikçe güvenlik standartlarının eş zamanlı ve ölçeklenebilir biçimde geliştirilmesi yer alırken, en dikkat çeken bölümü ise aylık ve yıllık maaş tutarları. Yıllık 555 bin dolar yani 23,7 milyon Türk lirası olarak belirlenirken, aylık olarak bu tutar neredeyse 2 milyona ulaşıyor.