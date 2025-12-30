Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

ChatGPT'den 24 milyon lira maaşlı iş ilanı! Tek bir görevi olacak

Yapay zeka uygulaması olan ChatGPT için yayımlanan iş ilanı sosyal medyada gündeme oturdu. Hazırlık başkanı pozisyonu için aranan elemana ödenecek aylık ve yıllık maaş tutarları dudak uçuklattı. İlana adeta yorum yağdı.

ChatGPT'den 24 milyon lira maaşlı iş ilanı! Tek bir görevi olacak
Özge Sönmez
30.12.2025
30.12.2025
Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin yıllık 555 bin dolar maaşla çalışacak elaman ilanı sosyal medyada gündeme oturdu. Üst düzey eleman arayan ChatGPT pozisyonu “Hazırlık Başkanı” olarak açıklandı. Bu alanda alınacak elemanda aranan nitelikler ise yapay zekâ sistemlerinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkabilecek siber güvenlik ve ruh sağlığı risklerini önlemek.

ChatGPT'den 24 milyon lira maaşlı iş ilanı! Tek bir görevi olacak

AYLIK 2 MİLYON LİRA MAAŞ

Görev tanımında, yapay zekâ teknolojileri ilerledikçe güvenlik standartlarının eş zamanlı ve ölçeklenebilir biçimde geliştirilmesi yer alırken, en dikkat çeken bölümü ise aylık ve yıllık maaş tutarları. Yıllık 555 bin dolar yani 23,7 milyon Türk lirası olarak belirlenirken, aylık olarak bu tutar neredeyse 2 milyona ulaşıyor.

#Teknoloji
