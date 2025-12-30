Bursa'da feci kaza kamerada! Otomobil park halindeki araca böyle çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 01.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada O.S. (25) idaresindeki otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında duraklama halinde bulunan M.A. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü O.S. ile yolcu konumundaki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralandı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.