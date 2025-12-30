Victor Osimhen, Messi'yi geride bıraktı! Real Madrid ve Barcelona devreye girdi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük yankı uyandırdığı Victor Osimhen, sergilediği inanılmaz performansla sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın transfer zirvesinde de kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda gollerine devam eden 26 yaşındaki forvet, istatistikleriyle efsaneleri gölgede bırakırken; sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devlerinden gelen ilgiyi rekor bir restle karşılamaya hazırlanıyor.

MESSİ’Yİ SAF DIŞI BIRAKAN TARİHİ PERFORMANS

Osimhen, 2025 yılına vurduğu damgayla futbol tarihinin en özel sezonlarından birini yaşıyor. Yıl boyunca çıktığı 51 maçta 46 gole imza atan Nijeryalı yıldız, dünyanın en iyi 20 ligi baz alındığında Lionel Messi’yi geride bırakarak listenin 4. sırasına yerleşti.

BARCELONA VE REAL MADRİD İSTİYOR

Bu performans, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerin transfer listesinde Osimhen’i bir numaralı öncelik haline getirdi.

"PAHA BİÇİLEMEZ"

İspanyol devlerinin ilgisine rağmen Galatasaray cephesinde panik havası yerine büyük bir kararlılık hakim. Oyuncunun İstanbul’daki mutluluğunu ve takıma olan aidiyetini en büyük avantaj olarak gören yönetim, astronomik tekliflere kapıyı tamamen kapattı. Kulüp yetkilileri transfer dedikodularına şu sözlerle cevap veriyor: "Dünyada Osimhen ayarında çok az santrfor var. Bizim projemiz için o vazgeçilmez bir yapı taşı. 150 milyon euro seviyesinde teklifler dahi fikrimizi değiştirmez. O, bizim için paha biçilemez bir oyuncu."

2029’A KADAR "DOKUNULMAZ"

Sarı-kırmızılılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, hem saha içindeki liderliği hem de taraftarla kurduğu özel bağ ile Florya’da "dokunulmaz" ilan edildi. Formunu her geçen gün artıran yıldız golcü, Avrupa’nın en elit liglerindeki rakiplerine korku salmaya devam ediyor.