Yaşam
 Şenay Yurtalan

Bakanlıktan şok karar! Yağ sökücü markası raflardan toplatılıyor: Görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi var

Ticaret Bakanlığı aldığı son kararla özellikle ev kadınlarını şok yaşattı. Pek çok mutfakta kullanılan yağ çözücü markasının, görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi nedeniyle toplatmasına karar verildi.

Bakanlıktan şok karar! Yağ sökücü markası raflardan toplatılıyor: Görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi var
30.12.2025
30.12.2025
saat ikonu 11:54

Mutfaklardaki derin kirlerin temizliğinde kullanılan Best marka yağ çözücü için Ticaret Bakanlığı tarafından piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı verildi. Bakanlığı yaptığı denetimler neticesinde yağ çözücünün görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi taşıdığı kaydedildi.

PİYASADAN TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Oyuncaktan kıyafete, kırtasiye ürünlerinden temizlik maddelerine kadar piyasada yer alan on binlerce ürünü denetleyen Bakanlık son olarak Best marka yağ çözücü için toplatma kararı verdi.

Bakanlıktan şok karar! Yağ sökücü markası raflardan toplatılıyor: Görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi var

GÖRME HASARI, YANIKLAR, YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR

7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Deterjanlar Hakkına Yönetmelik, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması (S.E.A.) Hakkında Yönetmelik Ve Ts En Iso 11683 mevzuatına göre denetlenen yağ çözücünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle teknik mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırı olduğu kaydedildi.

Görme hasarı, yanıklar, yaralanma riski taşıdığı belirtilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

#Yaşam
