Kar maskeli, beyzbol sopalı saldırganlar dehşet saçtı! Gece yarısı vatandaşa kabusu yaşattılar

Isparta’da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi şüpheliler tarafından yapılan hazırlıklar ile saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için ise arama çalışmaları sürerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin darp edilen Sinan B.’ye ait ait aracı yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan çıkardıkları Sinan B.’yi kar maskesi takarak tahta sopalarla darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan operasyonla Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A. il dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.