6 yaşında "Dünyanın en güzel kızı" seçildi, son haline gelen yorumlara ise öfke kustu

Altı yaşındayken ünlü dergilerin kapağında yer alan ve dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau, şimdilerde 24 yaşında ünlü bir model. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Thylane Lena-Rose Blondeau son haline gelen tepkilere ise ateş püskürdü.

6 YAŞINDA "DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI" SEÇİLDİ, SON HALİNE GELEN YORUMLARA İSE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Moda dünyasının bilinen isimlerinden biri olan ve kariyerini sürdüren ünlü model, son dönemde sık sık estetik yaptırdığına dair eleştirilerle gündeme geliyor. Paris Moda Haftası'ndaki son görünümleriyle yeniden gündeme gelen 24 yaşındaki Thylane Lena-Rose Blondeau, estetik iddialarına ateş püskürdü.

Blondeau yaptığı açıklamada, 'Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi.10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görünce 'Sen en güzel kızsın' diyor. Hayır, hala değilim. Ben sadece bir insanım.' dedi.