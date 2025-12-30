Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ebo'nun hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyayı salladı!

Fenomen Ebo hakkında sosyal medyada çıkan iddialar hayranlarını endişelendirdi. Uzun süredir kameralardan uzak olan Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'in hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ebo'nun hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyayı salladı!
30.12.2025
30.12.2025
saat ikonu 11:48

Sosyal medyaya yüklediği videolarla tanınan Ebo, hakkında sosyal medyada "hastaneye kaldırıldı" iddiası dolaşmaya başladı. Bazı kullanıcılar, "MS olduğu haberleri geliyor" mesajlarını yayınladı.

EBO'NUN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDIĞI İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada bazı magazin sayfalarına gelen iddialar arasında Ebo'nun yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı. Blogyağmuru sayfasına gelen iddialar arasında, "Ebo hastaymış. Hem de durum baya ciddi" ifadeleri yer aldı.

Ebo'nun hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyayı salladı!

Başka bir magazin sayfası ise kendine gelen "Ebo benim akrabam. Yoğun bakıma kaldırmışlar. Babam hastaneye gitti" mesajı paylaşarak Ebo'nun sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Ebo'nun hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyayı salladı!
