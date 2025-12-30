Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Milyarder listesi güncellendi! Beyonce'nin serveti gün yüzüne çıktı

Forbes milyarder listesini güncelledi. Listeye son olarak Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Beyonce katıldı. 44 yaşındaki Beyonce'nin servetiyle Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen olduğu bildirildi.

Milyarder listesi güncellendi! Beyonce'nin serveti gün yüzüne çıktı
30.12.2025
30.12.2025
35 Grammy ödüllü sanatçı Beyonce yeni bir rekora imza attı. 44 yaşındaki Beyonce Forbes tarafından açıklanan milyarder listesine adını yazdırmayı başardı.

BEYONCE MİLYARLER OLDU

Forbes'un haberine göre, Beyonce'nin, kurduğu şirket ve markalar ile ağırlıklı olarak müzik kariyeri boyunca edindiği serveti 1 milyar dolara ulaştı.

Milyarder listesi güncellendi! Beyonce'nin serveti gün yüzüne çıktı

Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.

Milyarder listesi güncellendi! Beyonce'nin serveti gün yüzüne çıktı

Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında yer alıyor.

Milyarder listesi güncellendi! Beyonce'nin serveti gün yüzüne çıktı

SELENA GOMEZ LİSTEDE YER ALMADI

Öte yandan, 2024'ten bu yana basında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in "milyarder" olduğu yönünde haberler olsa da Gomez, Forbes'un milyarderler listesinde yer almıyor.

