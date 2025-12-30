Huzurevine yerleşen Zihni Göktay’dan yeni açıklama! Sözleri sevenlerini ikiye böldü

Lüküs Hayat, Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler ve Görgüsüzler gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Zihni Göktay, 3 yıl eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Bir süredir huzurevinde kalan Zihni Göktay'ın son açıklaması ise sevenlerini ikiye böldü.

HUZUREVİNDE KALAN ZİHNİ GÖKTAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

79 yaşındaki sanatçı, üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybetmesinin ardından sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılması, usta ismin düzenini tamamen altüst etti. Yaşanan süreçlerin ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı aldı.

Göktay, Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini söyleyerek, kızının da desteğiyle geçici olarak bakımevine yerleştiğini açıkladı.

ZİHNİ GÖKTAY'IN SÖZLERİ SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Göktay, huzurevinde kalmasını eleştirenlere "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi. Yanında ilaç takibini yapacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

Daha önce bu açıklamaları yapan ve durumuyla ilgili hayranlarına bilgi veren usta oyuncudan yeni bir açıklama geldi. Usta oyuncu, "İnsan eti ağırdır. Ev ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri sonrası sevenleri ikiye bölündü. Kimileri usta isme hak verirken, kimileri ise kızına sitem etti.