Uzak Şehir oyuncuları Mardin'de mahsur kaldı

Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdi. Arayı fırsat bilen oyuncular İstanbul'a gelmek isterken kar engeliyle karşılaştılar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI İSTANBUL'A DÖNEMEDİ

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak yılbaşı nedeniyle dizinin kısa bir ara vermesini fırsat bilip İstanbul'a dönmek istedi. Ancak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak uçuşlarının iptal olmasını ardından Mardin'deki otellerine geri döndü. Alper Çankaya ekip arkadaşlarıyla odada oyun oynadıkları anları paylaştı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal 'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi 29 Aralık akşamı ekranda yeni bölümüyle olmayacak. Sebebi ise Ozan Akbaba'nın eşinin ameliyat olması. Aynı zamanda yılbaşı nedeniyle kısa bir ara veren dizinin yeni bölümünün 5 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.