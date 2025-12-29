Pınar Sabancı'nın zenginlerle ilgili tespiti sosyal medyayı ikiye böldü

Sabancı ailesinin gelini olan Pınar Sabancı, sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafları ve bilgilendirici kitaplarla dikkat çekiyor. Psikolog üzerine çalışmalarıyla dikkat çeken Pınar Sabancı katıldığı programda zenginlerle ilgili tespitiyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.

PINAR SABANCI'NIN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Programda özellikle Pınar Sabancı'nın "Şimdi görüyoruz, ben de çok iç içeyim. Zengin insanlar, çok mu mutlu? İnanın, genel olarak mutsuzlar. Bir hedef yok. Sadece tüketme üzerine kurulu bir hayat" şeklindeki sözleri o dönem çok konuşulmuştu. Aylar sonra bu sözleriyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.

FARUK SABANCI: SIRADAN BİR AİLEDE DOĞMAYI TERCİH ETMEZDİM

Geçtiğimiz günlerde de Faruk Sabancı'nın sözleri gündem oldu. Faruk Sabancı, Armağan Çağlayan'ın 'Sıradan bir ailede doğmayı tercih eder miydiniz?' sorusuna 'Etmezdim. Çünkü bu şekilde doğdum bu şekilde yetiştim ve buna alışkın bir insan olduğum için keşke farklı olsaydı demiyorum. Çünkü buyum, genetiğim, kültürüm, eğitimim de bu" cevabını verdi.